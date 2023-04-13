Білий дім проведе секретний брифінг для сенаторів щодо витоку матеріалів Пентагону
Адміністрація президента США Джо Байдена проведе наступного тижня закритий брифінг для сенаторів щодо несанкціонованого розкриття суворо засекречених документів, які стосуються війни в Україні
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .
Брифінг відбудеться 19 квітня, повідомив представник Демократичної партії у Сенаті, якому надали анонімність для обговорення конфіденційного розгляду.
Витік документів Пентагону, можливо, найсерйозніший, з яким США зіткнулися за останнє десятиліття, розкрив подробиці американських шпигунських операцій, а також оцінки війни Росії проти України. Міністерство юстиції США розпочало кримінальне розслідування за фактом розкриття інформації.
За даними Washington Post, передбачуване джерело витоку працювало на військовій базі. 20-річний "поціновувач зброї" поділився документами на популярній серед геймерів онлайн-платформі.
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