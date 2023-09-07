Білий дім посилив тиск на спікера Палати представників через Україну

Білий дім посилив тиск на спікера Палати представників США Кевіна Маккарті, щоб той схвалив прохання пов'язати допомогу Україні зі збільшенням фінансування заходів із ліквідації наслідків стихійних лих напередодні обговорення питання про фінансування уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Тиск відбувається на тлі наростання напруженості серед республіканців у Конгресі США, тоді як законодавці стикаються з крайнім терміном, щоб уникнути припинення роботи уряду.

Білий дім закликав Конгрес США ухвалити короткостроковий законопроєкт про витрати для підтримання роботи уряду, поки лідери Конгресу долатимуть основні розбіжності.

"Як і республіканці Сенату, спікер Маккарті має дотриматися свого слова про фінансування уряду. І він має зробити це таким чином, щоб розв'язати ці нагальні проблеми - включно з фентанілом, національною безпекою та ліквідацією наслідків стихійних лих, - а не порушити свою обіцянку та поступитися найвідчайдушнішим членам своєї конференції, які агітують за необґрунтований імпічмент і припинення роботи", - заявив прес-секретар Білого дому Ендрю Бейтс.

Військова допомога Україні від США

США регулярно виділяють пакети допомоги Україні. Так, 14 серпня США виділили нову підтримку у 200 млн доларів. До неї увійшли боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та багато іншого.

Wall Street Journal повідомило, що адміністрація Джо Байдена та її союзники в Європі розробляють плани щодо довгострокової військової допомоги Україні.

При цьому вчора Сполучені Штати виділили для України новий пакет допомоги, вартість якого становить понад 1 млрд доларів.

Вже сьогодні США оголосили про новий пакет допомоги на 600 млн доларів.

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