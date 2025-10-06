Білий дім почне масові звільнення, якщо проваляться переговори щодо шатдауну, - Reuters

"Адміністрація Трампа почне масові звільнення федеральних службовців, якщо президент Дональд Трамп вирішить, що переговори з демократами в Конгресі про припинення часткової роботи уряду абсолютно ні до чого не приведуть", - сказав агентству високопоставлений представник Білого дому.

Водночас директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассет все ще бачить імовірність того, що демократи відступлять і допоможуть запобігти дороговартісному припиненню роботи уряду та звільненню федеральних службовців, якими раніше погрожував директор бюджетного управління Білого дому Рассел Воут.

"Президент Трамп і Расс Воут вибудовують плани і готуються діяти, якщо доведеться, але сподіваються, що цього не станеться", - сказав Хассет в інтерв'ю CNN.

Пізніше в неділю журналісти вирішили запитати Трампа, коли його адміністрація збирається приступити до звільнень. У відповідь він сказав, що "це відбувається просто зараз", не вдаючись у подробиці.

Чи є консенсус

Reuters пише, що рядові сенатори-демократи і республіканці провели неформальні переговори з метою пошуку спільної позиції з питань охорони здоров'я і не тільки, щоб досягти угоди про відновлення роботи уряду.

На запитання CNN, чи наблизилися законодавці до угоди, сенатор-демократ Рубен Гальєго відповів: "На даний момент - ні".

Агентство додало, що в понеділок Сенат має вп'яте проголосувати за законопроєкт про тимчасове фінансування, який уже був ухвалений Палатою представників, контрольованою республіканцями, і за альтернативний варіант, запропонований демократами.

Очікується, що жоден із законопроектів не набере необхідних 60 голосів.

Зокрема, за більшості в 53 проти 47 місць про одного республіканця, Республіканській партії потрібно, щоб щонайменше 8 демократів підтримали законопроєкт Палати представників. Однак наразі підтримки вдалося домогтися тільки від трьох.