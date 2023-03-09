Білий дім після ракетної атаки РФ пообіцяв надати Україні все необхідне для захисту
Сполучені Штати забезпечать Україну всім необхідним для захисту від російських ракетних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці речника Білого дому Олівію Далтон.
Далтон заявила, що США разом із союзниками та партнерами забезпечуватимуть Україну всім необхідним для захисту від ракетних ударів з боку Росії, а також нададуть додаткове озброєння та обладнання.
"Звісно, це жахливо - бачити жорстокі, невиправдані напади на цивільну інфраструктуру по всій Україні", - зауважила представниця Білого дому.
Крім цього вона підкреслила, що остання масована російська атака була націлена на цивільну інфраструктуру, зокрема з метою пошкодження систем опалення та електропостачання. Водночас унаслідок нападу були вбиті та поранені українські громадяни.
"Сполучені Штати продовжують надавати Україні спроможності для протиповітряної оборони та забезпечувати у співпраці з нашими союзниками й партнерами в усьому світі те, що їм потрібно в цей момент",- підкреслила вона.
Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 9 березня завдали ракетних ударів по містах України.
Ракетна атака росіян вночі 9 березня призвела до екстрених відключень світла в Києві, проте наразі електропостачання в столиці відновлено.
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