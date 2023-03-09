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Белый дом после ракетной атаки РФ пообещал предоставить Украине все необходимое для защиты

Новина українською →
США, Четверг 09 марта 2023 22:16
Белый дом после ракетной атаки РФ пообещал предоставить Украине все необходимое для защиты Фото: Белый дом пообещал предоставить Украине все необходимое для защиты (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты снабдят Украину всем необходимым для защиты от российских ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя представителя Белого дома Оливию Далтон.

Далтон заявила, что США вместе с союзниками и партнерами будут обеспечивать Украину всем необходимым для защиты от ракетных ударов со стороны России, а также предоставит дополнительное вооружение и оборудование.

"Конечно, это ужасно видеть жестокие, неоправданные нападения на гражданскую инфраструктуру по всей Украине", - отметила представительница Белого дома.

Кроме этого, она подчеркнула, что последняя массированная российская атака была нацелена на гражданскую инфраструктуру, в частности с целью повреждения систем отопления и электроснабжения. В то же время в результате нападения были убиты и ранены украинские граждане.

"Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине возможности для противовоздушной обороны и обеспечивать в сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами по всему миру то, что им нужно в этот момент", - подчеркнула она.

Напомним, что российские кафиры в ночь на 9 марта нанесли ракетные удары по городам Украины.

Ракетная атака россиян ночью 9 марта привела к экстренным отключениям света в Киеве, однако в настоящее время электроснабжение в столице возобновлено.

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