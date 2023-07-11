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Білий дім підтвердив зустріч Байдена із Зеленським у Вільнюсі

Фото: президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент США Джо Байден зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у середу, 12 липня. У Білому домі офіційно підтвердили зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента з національної безпеки Джейка Саллівана.

"Завтра Байден зустрінеться із Зеленським і вони обговорять довгострокові зобов'язання допомоги США та інших союзників, щоб допомогти Україні захистити себе зараз і не допустити майбутню агресію", - заявив він.

Крім того, за словами Саллівана, завтра буде перше засідання Ради Україна - НАТО, де обговорять надання нового пакету допомоги, довгострокові потреби України та розширення взаємодії між Україною та НАТО.

Союзники, як зазначив радник, також обговорять майбутнє членство України в НАТО.

"Як казав Байден, якщо Україну прийняти зараз, то це залучить НАТО до війни з Росією. Крім цього, Україні ще необхідно провести деякі реформи. Але союзники дадуть спільний позитивний сигнал про членство України в Альянсі", - додав Салліван.

Саміт НАТО та зустріч Зеленського та Байдена

Саміт Північноатлантичного Альянсу відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті. Зокрема, під час саміту буде прийнято так званий "багаторічний пакет допомоги" для України, який дозволить українській армії здійснити перехід від радянської моделі до армії за стандартами НАТО.

Буквально вчора ЗМІ повідомляли, що Байден у кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі проведе зустріч із Зеленським. Сьогодні цю інформацію Білий дім підтвердив офіційно.

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