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Білий дім підтвердив участь Трампа у саміті НАТО в Гаазі

США, Вівторок 03 червня 2025 22:13
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Білий дім підтвердив участь Трампа у саміті НАТО в Гаазі Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.

"Я можу підтвердити, що він (Трамп - ред.) поїде на саміт НАТО", - заявила журналістам Левітт.

За її словами, президент США прагнутиме згуртувати членів Альянсу для збільшення витрат на оборону до 5%. З них 3,5% ВВП піде на основну оборону, ще 1,5% - на оборонні витрати в інших сферах (інфраструктура, кіберзахист, цивільна готовність).

Саміт НАТО в Гаазі

Нагадаємо, наступний саміт НАТО відбудеться у Гаазі (Нідерланди) 24-25 червня.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп братиме участь у саміті. На зустріч також отримав запрошення український президент Володимир Зеленський.

Сьогодні Зеленський підтвердив, що Україну запросили на саміт НАТО в Гаазі.

За даними Radio Free Europe, саміт НАТО замість трьох днів триватиме два дні. Це пов'язано з тим, що в Альянсі побоюються нового скандалу з Трампом.

Зокрема, видання нагадало саміт НАТО 2018 року в Брюсселі, коли був перший президентський термін Трампа. Тоді відео напруженої суперечки з колишнім генсеком Єнсом Столтенбергом визначило тон засідання. Трамп зі свого боку пригрозив повністю вивести США з військової організації.

Для того, щоб уникнути приводів для конфлікту на саміті в червні, захід буде скорочено з трьох днів до двох. Програму ще не затвердили, але, найімовірніше, у перший день буде офіційна вечеря, а в другий - дві робочі сесії. Одна буде зосереджена на витратах на оборону, а інша на питаннях розвитку оборонної промисловості.

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