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Білий дім підтвердив участь США у саміті миру, чи буде Байден - не сказали

Фото: прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр (flickr.com whitehouse)
Автор: Наталія Юрченко

США візьму участь у саміті миру України, який пройде у Швейцарії у червні. Проте невідомо, чи буде присутній президента США Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

"Як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені у цьому майбутньому саміт", - сказала вона.

 При цьому речниця, відповідаючи на питання ЗМІ, заявила, що не має конкретної інформації про участь Байдена у саміті миру.

"Для нас важливо продовжувати переконуватись, що Україна має усі можливості, необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру", - додала Карін Жан-П'єр.

Вона наголосила на наданні швидкої підтримки України, щоб уникнути атак, як це було у Харкові 25 травня. Тоді росіяни атакували "Епіцентр", де перебували десятки людей.

 

Саміт миру

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбудеться саміт миру України. Свою участь у саміт підтвердили представники 50 країн.

Президент Володимир Зеленський запросив американського президента Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіня приєднатися до саміту. Поки жоден з названих лідерів не підтвердив свою участь.

Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін аплодуватиме, якщо Байден не відвідає саміт миру.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденБілий дімСаміт миру