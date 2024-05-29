Белый дом подтвердил участие США в саммите мира, будет ли Байден - не сказали

"Как вы знаете, мы активно участвовали в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов. Правительство США принимает в этом участие. И мы будем представлены в этом будущем саммит", - сказала она.

При этом спикер, отвечая на вопросы СМИ, заявила, что не располагает конкретной информацией об участии Байдена в саммите мира.

"Для нас важно продолжать убеждаться, что у Украины есть все возможности, необходимые для защиты, а также для обеспечения справедливого и крепкого мира", - добавила Карин Жан-Пьер.

Она отметила важность оказания быстрой поддержки Украины во избежание атак, как это было в Харькове 25 мая. Тогда россияне атаковали "Эпицентр", где находились десятки человек.