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Белый дом подтвердил участие США в саммите мира, будет ли Байден - не сказали

Фото: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (flickr.com whitehouse)
Автор: Наталья Юрченко

США примут участие в саммите мира Украины, который пройдет в Швейцарии в июне. Однако неизвестно, будет ли присутствовать президент США Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

"Как вы знаете, мы активно участвовали в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов. Правительство США принимает в этом участие. И мы будем представлены в этом будущем саммит", - сказала она.

При этом спикер, отвечая на вопросы СМИ, заявила, что не располагает конкретной информацией об участии Байдена в саммите мира.

"Для нас важно продолжать убеждаться, что у Украины есть все возможности, необходимые для защиты, а также для обеспечения справедливого и крепкого мира", - добавила Карин Жан-Пьер.

Она отметила важность оказания быстрой поддержки Украины во избежание атак, как это было в Харькове 25 мая. Тогда россияне атаковали "Эпицентр", где находились десятки человек.

 

 

Саммит мира

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит мира Украины. Свое участие в саммите подтвердили представители 50 стран.

Президент Владимир Зеленский пригласил американского президента Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпиня присоединиться к саммиту. Пока ни один из названых лидеров не подтвердил свое участие.

Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин будет аплодировать, если Байден не посетит саммит мира.

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