Білий дім про передачу Україні військових літаків: законне рішення кожної країни

Будь-яка суверенна країна, в тому числі і член НАТО, може надати Україні бойові літаки та проводити для них навчання пілотів, це їхнє суверенне право.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"Це – на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це – суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це їхнє законне рішення", – зазначив Кірбі.

За його словами, надання будь-якої складної військової техніки передбачає багаторівневу підготовку, щоб військові в перспективі могли скористатися її повною мірою.

"Ми вже робимо це на базі Fort Sill в Оклахомі. Там українські військові опановують батарею Patriot", - додав речник Білого дому.