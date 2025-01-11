Білий дім про нові санкції США: змусять Росію робити важкий вибір

"[Нові санкції] створюють значний тиск на російську економіку, це дедалі більше змушуватиме російське керівництво робити важкий вибір", - сказав Кірбі.

Він нагадав, що минулого року США ввели санкції проти російських банків, зокрема "Газпромбанку". Це сильно вдарило по російському енергетичному сектору.

"Ми вважаємо, це має посилити тиск [на Росію] і сприяти і без того похмурим економічним прогнозам на 2025 рік та надалі для пана Путіна та його економіки воєнного часу", - наголосив представник Білого дому.

За словами Кірбі, нові антиросійські санкції суттєво знизять доходи Росії і змусять Москву втрачати мільярди доларів щомісяця.

На питання про те, чи доведеться адміністрації Дональда Трампа звертатися до конгресу, щоб скасувати санкції, він відповів ствердно.

"Думаю, що так. Я маю на увазі, що це рішення президента Байдена. Я б залишив наступній адміністрації визначати, яких заходів на рівні виконавчої влади вони можуть захотіти вжити надалі, якщо вони захочуть вжити якихсь заходів", - пояснив він.