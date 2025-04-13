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Білий дім назвав переговори з Іраном позитивними і конструктивними

Неділя 13 квітня 2025 00:22
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Білий дім назвав переговори з Іраном позитивними і конструктивними Фото: Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Білий дім охарактеризував учорашні переговори між США та Іраном як крок у правильному напрямку. У Вашингтоні підтвердили плани нової зустрічі наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.

У заяві Білого дому сказано, що "пряме спілкування" між спецпредставником Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом і главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі було "дуже позитивним і конструктивним"

"(Віткофф - ред.) наголосив у розмові з доктором Арагчі, що отримав від президента Трампа вказівку розв'язати розбіжності між нашими країнами шляхом діалогу і дипломатії, якщо це можливо", - ідеться в заяві, в якій переговори названо "кроком уперед на шляху до досягнення взаємовигідного результату".

Також у заяві США висловлено подяку Оману за посередницьку роль у переговорах. Крім того, зазначено, що на переговорах була присутня посол США в Омані Ана Ескрогіма.

Також у Вашингтоні повідомили, що сторони планують зустрітися знову наступної суботи.

Зазначимо, що в коментарях, опублікованих іранськими ЗМІ, Тегеран також охарактеризував переговори як "конструктивні" і поділився планами проведення додаткових обговорень наступного тижня.

Що передувало

Нагадаємо, що переговори з "високими ставками" почалися після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану військовими ударами, якщо той не погодиться на нову угоду (ядерну - ред.).

Крім цього, Трамп дав Тегерану двомісячний термін на ухвалення угоди, яка призведе до скорочення Іраном своєї ядерної присутності або ж повної ліквідації його програми.

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