Білий дім: якщо Конгрес не ухвалить допомогу Україні, можуть бути "катастрофічні наслідки"

"Президент (Джо Байден - ред.) усвідомлює, що інші країни спостерігають за тим, що ми робимо. Але й наші союзники та партнери також уважно спостерігають за тим, як діємо ми, адже керівництво США надало критичну підтримку Україні", - сказав Кірбі.

Він зазначив, що США буквально лідирували не лише у внесках, а й у координації внесків інших країн, щоб доставити допомогу в Україну.

За словами, представника Білого дому, якщо Конгрес відмовиться ухвалювати подальшу допомогу Україні, тоді "американське лідерство похитнеться". Адже деякі країни також переглянуть свою допомогу Україні.

"І це може мати потенційно катастрофічні наслідки для України", - наголосив Кірбі.

Фінансування допомоги Україні від США

Нагадаємо, за останні кілька місяців у Палаті представників і Сенаті Конгресу США розгорілася "політична війна" між демократами та республіканцями через законопроєкт щодо надання фінансової допомоги Україні та іншим союзникам.

Ще у жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу законопроєкт, що передбачає виділення 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також на зміцнення оборонно-промислового комплексу. З цієї суми на Україну пропонувалося виділити 61,3 млрд доларів, а на Ізраїль - 14,3 млрд доларів.

Однак 6 грудня республіканці заблокували початок дебатів щодо законопроєкту в Сенаті.

Також повідомлялося, що 12 січня в Білому домі заявили, що фіндопомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового пакета фінансування.