Білий дім готує зустрічі Трампа на G7: на саміті буде й Зеленський

Участь Зеленського в G7

Нагадаємо, днями речник глави МЗС України Георгій Тихий повідомив, що Зеленський, крім саміту НАТО, отримав запрошення на засідання G7 і ЄС.

Говорячи про "Велику сімку", вона пройде вже найближчими днями, з 15 по 17 червня. Тихий зазначив, що підготовка до зустрічі та форматів триває. Однак новини безпосередньо про фінальне рішення щодо участі будуть ближче до дат подій.

"Тому що ви розумієте, що багато чинників впливає, і йдеться не тільки про зустрічі та рішення, йдеться і про безпекову ситуацію. Все-таки в нас країна в повномасштабній війні. Але я можу підтвердити, що запрошення на обидві події є і підготовка до участі в них теж є. Це факт", - сказав він.

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