Білий дім готовий піти на компроміси, щоб отримати голоси для допомоги Україні, - Reuters

За даними видання, Білий дім готовий посилити параметри первинної перевірки для отримання притулку.

За словами джерела, адміністрація Байдена також розглядає певну форму положення про "безпечну третю країну", яке дозволить Сполученим Штатам відмовляти в притулку мігрантам, які проходять через іншу країну шляхом до США.

Ще одним можливим пунктом угоди з республіканцями може бути розширення процедури прискореної депортації. За словами джерела, ця процедура, ймовірно, тепер застосовуватиметься по всій країні, а не лише на кордоні, як зараз.

Джерело також наголосило, що двопартійна група сенаторів, яка намагається досягти угоди, також обговорює кількісне обмеження кількості заяв про надання притулку. Позиція Білого дому щодо такого обмеження залишається незрозумілою.

Палата представників та Сенат мають завершити роботу до 14 грудня, що залишає мало часу для ухвалення закону про виділення великого пакету фінансової допомоги Україні та Ізраїлю.

Враховуючи суворі часові рамки, Білий дім та група республіканців намагаються домовитися про основні умови нової політики щодо мігрантів, а точніші деталі нового законопроекту будуть доопрацьовані пізніше.

Білий дім і Конгрес США поспішають укласти угоду, яка б забезпечила військову допомогу двом союзним країнам і водночас перешкоджала б нелегальній імміграції через кордон США та Мексики.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість із цих коштів (близько 60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю та Тайваню.

Після довгих суперечок у США схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні та Ізраїлю.

Вчора, 7 грудня, республіканці заблокували винесення на голосування законопроекту щодо виділення великого пакету фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. У свою чергу президент Байден різко відреагував на провал голосування щодо України та назвав погрози.

Детальніше про те, чому у США не можуть домовитися про фінансування допомоги Україні, - у матеріалі РБК-Україна.