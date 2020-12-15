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Отрезали волосы: под Днепром подростки жестко издевались над ребенком

Днепр, Вторник 15 декабря 2020 13:05
Отрезали волосы: под Днепром подростки жестко издевались над ребенком
Под Днепром подростки издевались над мальчиком (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Каменском Днепропетровской области парни от 15 до 20 лет жестоко издевались над 17-летним подростком. Группа молодых людей вначале избила его, а потом состригла волосы. При этом молодчики снимали все на камеру, а потом разместили видео в сети. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепра в Facebook.

Отметим, что о буллинге ее сына в правоохранительные органы сообщила 43-летняя женщина. Она рассказала, что над ее ребенком издевались.

Полицейские установили, что 13 декабря пострадавший находился в гостях у знакомого, где его избили и срезали волосы. Видео издевательств над парнем один из присутствующих выложил в интернет. В настоящее время полиция установила всех участников события - это трое местных жителей в возрасте от 15 до 20 лет.

Также полицейские установили личности шести свидетелей, которые присутствовали в гостях вместе с пострадавшим.

По данному факту по согласованию с местной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (истязание, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Продолжается досудебное расследование.

Как мы ранее писали, в кропивницкой школе многодетную мать затравили из-за долга в фонде класса.

Напомним, под Запорожьем дети подожгли сверстника и транслировали в Instagram.

Ранее под Тернополем ученик жестко издевался над учительницей.

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