Били теробороновцев и гражданских. Мэр Днепра подтвердил информацию о задержании "авторитетов"

"Чтобы избежать бана, я не буду постить никакие фотографии и ролики. Весь интернет полон сообщений, что якобы спецназ СБУ жестко задержал на Днепропетровщине "криминальных авторитетов", что избили тероборонцев и простых граждан...Подтверждаю. Это - не фейк", - написал он.

Как рассказал Филатов, события происходили в Павлограде.



"По моим данным, отработанный СБУ в Павлограде человеческий материал по прозвищу "Малеля", "смотрит" от "авторитета" Нарика и "вора-апельсина" Умки, который трусливо сбежал из Днепра за границу на второй день войны.

Ну, за них, вы, конечно, в курсе. Известные "патриоты" и мужественные ребята, кто пули не боится и знает, где и чьи права", - добавил Филатов.

Что произошло

На днях соцсетями начали распространяться видео и фотографии о якобы задержании сотрудниками СБУ в Днепропетровской области "уголовных авторитетов", избивавших гражданских и бойцов терробороны. Однако само ведомство не приводило ни одной информации об этом.

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