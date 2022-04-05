Били тероборонівців та цивільних. Мер Дніпра підтвердив інформацію про затримання "авторитетів"

"Щоб уникнути бана, я не поститиму жодні фотографії та ролики. Весь інтернет сповнений повідомлень, що нібито спецназ СБУ жорстко затримав на Дніпропетровщині "кримінальних авторитетів", що побили тероборонців і простих громадян...Підтверджую. Це - не фейк", - написав він.

Як розповів Філатов, події відбувалися у Павлограді.



"За моїми даними, відпрацьований СБУ в Павлограді людський матеріал на прізвисько "Малеля", "дивиться" від "авторитету" Наріка та "злодія-апельсина" Умки, який боягузливо втік із Дніпра за кордон на другий день війни.

Ну, за них, ви, звичайно, в курсі. Відомі "патріоти" та мужні хлопці, хто "кулі не боїться та знає, де і чиї права", - додав Філатов.

Що сталося

Днями соцмережами почали ширитися відео та світлини про нібито затримання співробітниками СБУ в Дніпропетровській області "кримінальних авторитетів", які били цивільних та бійців тероборони. Однак саме відомство не наводило жодної про це інформації.

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