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Били тероборонівців та цивільних. Мер Дніпра підтвердив інформацію про затримання "авторитетів"

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Мер Дніпра Борис Філатов офіційно підтвердив інформацію щодо затримання бійцями СБУ "кримінальних авторитетів" у Палограді. За його словами, ті дійсно били тероборонівців та цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Філатова.

"Щоб уникнути бана, я не поститиму жодні фотографії та ролики. Весь інтернет сповнений повідомлень, що нібито спецназ СБУ жорстко затримав на Дніпропетровщині "кримінальних авторитетів", що побили тероборонців і простих громадян...Підтверджую. Це - не фейк", - написав він.

Як розповів Філатов, події відбувалися у Павлограді.

"За моїми даними, відпрацьований СБУ в Павлограді людський матеріал на прізвисько "Малеля", "дивиться" від "авторитету" Наріка та "злодія-апельсина" Умки, який боягузливо втік із Дніпра за кордон на другий день війни.
Ну, за них, ви, звичайно, в курсі. Відомі "патріоти" та мужні хлопці, хто "кулі не боїться та знає, де і чиї права", - додав Філатов.

Що сталося

Днями соцмережами почали ширитися відео та світлини про нібито затримання співробітниками СБУ в Дніпропетровській області "кримінальних авторитетів", які били цивільних та бійців тероборони. Однак саме відомство не наводило жодної про це інформації.

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Служба безпеки УкраїниПавлоградБорис Філатов