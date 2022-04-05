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Били теробороновцев и гражданских. Мэр Днепра подтвердил информацию о задержании "авторитетов"

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Днепропетровская область, Вторник 05 апреля 2022 15:25
Били теробороновцев и гражданских. Мэр Днепра подтвердил информацию о задержании "авторитетов" Фото: мэр Днепра Борис Филатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Мэр Днепра Борис Филатов официально подтвердил информацию о задержании бойцами СБУ "криминальных авторитетов" в Палограде. По его словам, те действительно били теробороновцев и гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Филатова.

"Чтобы избежать бана, я не буду постить никакие фотографии и ролики. Весь интернет полон сообщений, что якобы спецназ СБУ жестко задержал на Днепропетровщине "криминальных авторитетов", что избили тероборонцев и простых граждан...Подтверждаю. Это - не фейк", - написал он.

Как рассказал Филатов, события происходили в Павлограде.

"По моим данным, отработанный СБУ в Павлограде человеческий материал по прозвищу "Малеля", "смотрит" от "авторитета" Нарика и "вора-апельсина" Умки, который трусливо сбежал из Днепра за границу на второй день войны.
Ну, за них, вы, конечно, в курсе. Известные "патриоты" и мужественные ребята, кто пули не боится и знает, где и чьи права", - добавил Филатов.

Что произошло

На днях соцсетями начали распространяться видео и фотографии о якобы задержании сотрудниками СБУ в Днепропетровской области "уголовных авторитетов", избивавших гражданских и бойцов терробороны. Однако само ведомство не приводило ни одной информации об этом.

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Служба безопасности Украины Павлоград Борис Филатов
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