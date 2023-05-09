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Били з танку, скидали авіабомби. Чернігівська та Сумська області потерпають від атак РФ

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Україна, Вівторок 09 травня 2023 11:08
Били з танку, скидали авіабомби. Чернігівська та Сумська області потерпають від атак РФ Фото: російські війська 5 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей на ранок 9 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська 5 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Окупанти атакували прикордоння з танку, мінометів, артилерії та скидали авіабомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Станом 10:00 9 травня російські війська 5 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Зокрема:

  • близько 22:23 8 травня зафіксовано 1 авіаудар (ймовірно 2 керованих ФАБ-500) в районі н.п Ромашково;
  • з 06:15 до 06:20 зафіксовано 5 приходів, ймовірно з танку, в районі н.п. Бачівськ;
  • з 06:15 до 06:20 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Товстодубове;
  • з 05:10 до 07:03 зафіксовано 33 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Мурав'ї;
  • з 07:00 до 07:05 зафіксовано 3 приходи, ймовірно з танку, в районі н.п. Бачівськ.

Як повідомлялось, у понеділок, 8 травня, російські війська вкотре атакували Сумську область. Протягом дня окупанти здійснили 12 обстрілів прикордонних громад.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у неділю, 7 травня, російські окупаційні війська завдали ударів по Чернігівській і Сумській областях. Загалом зафіксовано понад 100 "прильотів".

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Сумська область Черновицкая область
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