Били з танку, скидали авіабомби. Чернігівська та Сумська області потерпають від атак РФ
Російські війська 5 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Окупанти атакували прикордоння з танку, мінометів, артилерії та скидали авіабомби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".
"Станом 10:00 9 травня російські війська 5 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.
Зокрема:
- близько 22:23 8 травня зафіксовано 1 авіаудар (ймовірно 2 керованих ФАБ-500) в районі н.п Ромашково;
- з 06:15 до 06:20 зафіксовано 5 приходів, ймовірно з танку, в районі н.п. Бачівськ;
- з 06:15 до 06:20 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Товстодубове;
- з 05:10 до 07:03 зафіксовано 33 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Мурав'ї;
- з 07:00 до 07:05 зафіксовано 3 приходи, ймовірно з танку, в районі н.п. Бачівськ.
Як повідомлялось, у понеділок, 8 травня, російські війська вкотре атакували Сумську область. Протягом дня окупанти здійснили 12 обстрілів прикордонних громад.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у неділю, 7 травня, російські окупаційні війська завдали ударів по Чернігівській і Сумській областях. Загалом зафіксовано понад 100 "прильотів".
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