Били з танку, скидали авіабомби. Чернігівська та Сумська області потерпають від атак РФ

Російські війська 5 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Окупанти атакували прикордоння з танку, мінометів, артилерії та скидали авіабомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК " Північ ".

"Станом 10:00 9 травня російські війська 5 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у понеділок, 8 травня, російські війська вкотре атакували Сумську область. Протягом дня окупанти здійснили 12 обстрілів прикордонних громад.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у неділю, 7 травня, російські окупаційні війська завдали ударів по Чернігівській і Сумській областях. Загалом зафіксовано понад 100 "прильотів".

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