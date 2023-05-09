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Били из танка, сбрасывали авиабомбы. Черниговская и Сумская области страдают от атак РФ

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Украина, Вторник 09 мая 2023 11:08
Били из танка, сбрасывали авиабомбы. Черниговская и Сумская области страдают от атак РФ Фото: российские войска 5 раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей на утро 9 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска 5 раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей. Оккупанты атаковали пограничники из танка, минометов, артиллерии и сбрасывали авиабомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"По состоянию на 10:00 9 мая российские войска 5 раз обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

В частности:

  • около 22:23 8 мая зафиксирован 1 авиаудар (вероятно 2 управляемых ФАБ-500) в районе н.п. Ромашково;
  • с 06:15 до 06:20 зафиксировано 5 приходов, предположительно из танка, в районе н.п. Бачевск;
  • с 06:15 до 06:20 зафиксировано 4 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Толстодубово;
  • с 05:10 до 07:03 зафиксировано 33 прихода, вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Муравьи;
  • с 07:00 до 07:05 зафиксировано 3 прихода, вероятно из танка, в районе н.п. Бачевск.

Как сообщалось, в понедельник, 8 мая, российские войска в очередной раз атаковали Сумскую область. В течение дня оккупанты совершили 12 обстрелов пограничных общин.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в воскресенье, 7 мая, российские оккупационные войска нанесли удары по Черниговской и Сумской областям. В общей сложности зафиксировано более 100 "прилетов".

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