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Білі плями, які треба зафарбувати. Скільки країн не мають дипвідносин з Україною?

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Субота 12 листопада 2022 14:22
Білі плями, які треба зафарбувати. Скільки країн не мають дипвідносин з Україною? Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна досі не має дипломатичних відносин з 7 країнами світу. Важливо "замалювати, ці білі плями", аби відкрити нові горизонти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови МЗС України Дмитра Кулеби.

З якими країнами Україна поки що не має дипвідносин?

  • Папуа Нова Гвінея;
  • Палау;
  • Науру;
  • Кірибаті;
  • Тонга;

"За 30 років незалежності України, все ще є 7 країн у світі з якими не встановлено дипломатичні відносини. Це білі плями, які ми маємо відкрити для себе та зафарбувати, я абсолютно в цьому переконаний. Україна, це вже держава легенда й не може бути, аби вона не мала дипломатичних відносин з кимось. Якщо тільки не йдеться про випадок свідомого розривання відносин з тими, хто порушує наші національні інтереси", - заявив Кулеба.

За словами міністра, однією з вищезгаданих країн, є Папуа Нова Гвінея. Під час турне Кулеба мав телефонну розмову з міністром закордонних справ країни, з яким вони домовились розпочати процес встановлення дипломатичних відносин.

"А ви знаєте, що найдивовижніше? Міністра закордонних справ Папуа Нової Гвінеї звати Джастін Ткаченко. Нашого квіту по усьому світу. Навіть в цій прекрасній країні, голова МЗС є етнічним українцем. Його дідусь з Києва, він пам'ятає Україну, пам'ятає про українське коріння та дуже хоче побувати в Україні", - відзначив міністр.

Кулеба додав, що усі його турне до Африки, до Камбоджі, є замальовуванням тих самих білих плям, які повинні відкрити нові горизонти для України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна розірвала дипломатичні відносини з Іраном через допомогу озброєнням Росії.

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