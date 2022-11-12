Білі плями, які треба зафарбувати. Скільки країн не мають дипвідносин з Україною?
Україна досі не має дипломатичних відносин з 7 країнами світу. Важливо "замалювати, ці білі плями", аби відкрити нові горизонти.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови МЗС України Дмитра Кулеби.
З якими країнами Україна поки що не має дипвідносин?
- Папуа Нова Гвінея;
- Палау;
- Науру;
- Кірибаті;
- Тонга;
"За 30 років незалежності України, все ще є 7 країн у світі з якими не встановлено дипломатичні відносини. Це білі плями, які ми маємо відкрити для себе та зафарбувати, я абсолютно в цьому переконаний. Україна, це вже держава легенда й не може бути, аби вона не мала дипломатичних відносин з кимось. Якщо тільки не йдеться про випадок свідомого розривання відносин з тими, хто порушує наші національні інтереси", - заявив Кулеба.
За словами міністра, однією з вищезгаданих країн, є Папуа Нова Гвінея. Під час турне Кулеба мав телефонну розмову з міністром закордонних справ країни, з яким вони домовились розпочати процес встановлення дипломатичних відносин.
"А ви знаєте, що найдивовижніше? Міністра закордонних справ Папуа Нової Гвінеї звати Джастін Ткаченко. Нашого квіту по усьому світу. Навіть в цій прекрасній країні, голова МЗС є етнічним українцем. Його дідусь з Києва, він пам'ятає Україну, пам'ятає про українське коріння та дуже хоче побувати в Україні", - відзначив міністр.
Кулеба додав, що усі його турне до Африки, до Камбоджі, є замальовуванням тих самих білих плям, які повинні відкрити нові горизонти для України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна розірвала дипломатичні відносини з Іраном через допомогу озброєнням Росії.
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