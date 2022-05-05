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Били ногами даже детей. Двум военным РФ сообщили о подозрении за зверства под Бучей

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Киев, Четверг 05 мая 2022 11:55
Били ногами даже детей. Двум военным РФ сообщили о подозрении за зверства под Бучей Фото: двум военным РФ сообщили о подозрении за зверства под Бучей (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Двум российским оккупантам сообщено о подозрении за бесчинства, грабежи домов, избиения местных, даже детей и женщин в селе Бузова Бучанского района во время оккупации Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

"Подозреваемые избивали их прикладом автомата, руками и ногами. Среди пострадавших были женщины и дети", - говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие армии РФ, угрожая физической расправой и оружием, украли у людей все денежные сбережения.

"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении двум военнослужащим РФ по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в селе Рудня-Тальская Киевской области правоохранители обнаружили тела двух мужчин. Их во время оккупации жестоко убили российские военные.

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