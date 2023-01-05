ua ru
Чт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Били даже из танков. Из-за обстрелов Херсона и области трое людей ранены

Новина українською →
Херсон, Четверг 05 января 2023 09:24
Били даже из танков. Из-за обстрелов Херсона и области трое людей ранены Фото: в результате обстрелов Херсона и области трое людей ранены (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты 41 раз обстреляли территорию Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, ранения получили 3 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"За минувшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения разной степени тяжести", - рассказал он.

Кроме этого, Херсон армия РФ атаковала 9 раз - еще раз обстреляли жилые кварталы города.

"Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома", - добавил Янушевич.

Как сообщалось, в Херсоне и Чернобаевке утром 5 января прогремели взрывы. Тревога в области не объявлена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Обстріл
NEWS
Не только танки. Зеленский рассказал о разговоре с Макроном
Не только танки. Зеленский рассказал о разговоре с Макроном
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет