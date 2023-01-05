Били даже из танков. Из-за обстрелов Херсона и области трое людей ранены

Фото: в результате обстрелов Херсона и области трое людей ранены (GettyImages)

Российские оккупанты 41 раз обстреляли территорию Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, ранения получили 3 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"За минувшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения разной степени тяжести", - рассказал он. Кроме этого, Херсон армия РФ атаковала 9 раз - еще раз обстреляли жилые кварталы города. "Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома", - добавил Янушевич.