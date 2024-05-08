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Били з мінометів та дронів. Прикордонники масовано атакували піхоту РФ біля Соледару

Фото: прикордонники влаштували комбінований удар по піхоті РФ під Соледаром (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прикордонники нищать окупантів на Соледарському напрямку. Зокрема, вдалось нанести комбінований удар по піхоті РФ на цій ділянці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Так, прикордонники-аеророзвідники бригади "Помста"  виявили переміщення піхоти на Соледарському напрямку.

"За наданими координатами відпрацювали мінометники й групи ударних БпЛА. Влучно!" - відзвітували вони.

Зокрема, за даними ДПСУ, результатом комбінованого ураження з мінометів, FPV-дронів і скидів стала ліквідація чотирьої окупантів та поранення ще одного з них.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні на фронті впродовж доби було зафіксовано 84 бойові зіткнення. Найбільш "гаряче" було на Авдіївському напрямку, де ЗСУ відбили 27 атак окупантів.

Зокрема, як констатують в Інституті вивчення війни, окупанти просунулись під Авдіївкою, а також фіксується незначне просування в Новомихайлівці під тимчасово окупованим Донецьком і в Роботиному Запорізької області.

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