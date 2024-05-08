Били из минометов и дронов. Пограничники массированно атаковали пехоту РФ у Соледара

Так, пограничники-аэроразведчики бригады "Месть" обнаружили перемещение пехоты на Соледарском направлении.

"По предоставленным координатам отработали минометчики и группы ударных БПЛА. Метко!" - отчитались они.

В частности, по данным ГПСУ, результатом комбинированного поражения из минометов, FPV-дронов и сбросов стала ликвидация четырех оккупантов и ранение еще одного из них.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток было зафиксировано 84 боевых столкновения. Наиболее "горячо" было на Авдеевском направлении, где ВСУ отразили 27 атак оккупантов.

В частности, как констатируют в Институте изучения войны, оккупанты продвинулись под Авдеевкой, а также фиксируется незначительное продвижение в Новомихайловке под временно оккупированным Донецком и в Работино Запорожской области.