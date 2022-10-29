Били з мінометів та артилерії. Окупанти сім разів за день обстрілювали Сумську область

Росіяни протягом 29 жовтня сім разів обстріляли прикордонні райони Сумської області. Били з мінометів, артилерії, скидали вибухівку з квадрокоптера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.
Під ворожим вогнем опинилися п'ять громад:
У всіх випадках жертв і руйнувань не зафіксовано.
Вчора, 28 жовтня, росіяни обстріляли три громади Сумської області. Для атак використовували міномети та гранатомети.
У четвер, 27 жовтня, росіяни обстріляли п'ять громад у Сумській області. Внаслідок ворожих атак постраждала лінія електропередач.
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