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Били з мінометів та артилерії. Окупанти сім разів за день обстрілювали Сумську область

Фото: понівечені села і містечка Сумської області (tsn.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Росіяни протягом 29 жовтня сім разів обстріляли прикордонні райони Сумської області. Били з мінометів, артилерії, скидали вибухівку з квадрокоптера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Під ворожим вогнем опинилися п'ять громад:

  • у Білопільській громаді російські війська били з артилерійської гармати "НОНА" 2С9, зафіксували 16 приходів;
  • на території Середино-Будської громади окупанти обстрілювали прикордоння із мінометів 122-го калібру, сталося чотири вибухи;
  • в Есманській громаді росіяни також застосували міномети по околицях одного з сіл, відбулося чотири приходи;
  • по одному із сіл Краснопільської громади окупанти тричі вдарили із САУ, пізніше скинули з квадрокоптера вибуховий пристрій;
  • по Миропільській громаді ворог двічі застосував міномети 120 мм калібру: спочатку було 8 приходів, згодом ще дві міни по тих самих населених пунктах.

У всіх випадках жертв і руйнувань не зафіксовано.

Вчора, 28 жовтня, росіяни обстріляли три громади Сумської області. Для атак використовували міномети та гранатомети.

У четвер, 27 жовтня, росіяни обстріляли п'ять громад у Сумській області. Внаслідок ворожих атак постраждала лінія електропередач.

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