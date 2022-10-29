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Били из минометов и артиллерии. Оккупанты семь раз за день обстреливали Сумскую область

Фото: изуродованные села и города Сумской области (tsn.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Россияне в течение 29 октября семь раз обстреляли пограничные районы Сумской области. Били из минометов, артиллерии, сбрасывали взрывчатку с квадрокоптера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Под вражеским огнем оказались пять общин:

  • в Белопольской общине русские войска били из артиллерийской пушки "НОНА" 2С9, зафиксировали 16 приходов;
  • на территории Середино-Будской общины оккупанты обстреливали приграничье из минометов 122-го калибра, произошло четыре взрыва;
  • в Эсманской общине россияне также применили минометы по окрестностям одного из сел, произошло четыре прихода;
  • по одному из сел Краснопольской общины оккупанты трижды ударили из САУ, позже сбросили с квадрокоптера взрывное устройство;
  • по Миропольской общине враг дважды применил минометы 120 мм калибра: сначала было 8 приходов, впоследствии еще две мины по тем же населенным пунктам.

Во всех случаях жертв и разрушений не зафиксировано.

Вчера, 28 октября, россияне обстреляли три общины Сумской области. Для атак использовались минометы и гранатометы.

В четверг, 27 октября, россияне обстреляли пять общин в Сумской области. В результате вражеских атак пострадала линия электропередач.

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