Били из минометов и артиллерии. Оккупанты семь раз за день обстреливали Сумскую область

Россияне в течение 29 октября семь раз обстреляли пограничные районы Сумской области. Били из минометов, артиллерии, сбрасывали взрывчатку с квадрокоптера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.
Под вражеским огнем оказались пять общин:
Во всех случаях жертв и разрушений не зафиксировано.
Вчера, 28 октября, россияне обстреляли три общины Сумской области. Для атак использовались минометы и гранатометы.
В четверг, 27 октября, россияне обстреляли пять общин в Сумской области. В результате вражеских атак пострадала линия электропередач.
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