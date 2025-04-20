Били по людях. Росіяни атакували колону авто під час евакуації під Костянтинівкою (відео)

Російська армія атакувала колону автівок з людьми, які евакуювались з одного з сіл під Костянтинівкою. Окупанти прицільно били саме по людях, є постраждалі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Так, війська РФ атакували FPV-дронами евакуаційне авто Гуманітарної місії "Проліска".
За словми співробітника місії Євгена Ткачова, він вивозив подружжя жителів села Зоря неподалік від Костянтинівки. За його автівкою рухалися два автомобіля з цивільними жителями, які також зголосилися евакуюватися.
"Таке от Великоднє "перемир’я", - сказав він.
Відомо, що автівку зі співробітником "Проліски" та двома цивільними спочатку атакував дрон з осколковим боєприпасом, а потім два дрони намагалися уразити людей.
"Поранення отримав Євген Ткачов і цивільна жителька. Вона із чоловіком, у якого стрес, перебуває в лікарні", - зазначає видання.
19 квітня глава Кремля Володимир Путін оголосив так зване "припинення вогню" - від 18:00 того ж дня до опівночі 21 квітня.
Попри офіційний указ, російські війська не припинили обстріли: під удар потрапляють як позиції ЗСУ на передовій, так і мирні населені пункти.
Зокрема, російські військові атакували ударним дроном село в Херсонській області. В Станіславі окупанти вбили місцевого жителя.
За словами президента України, вже зранку 20 квітня Росія лише посилила атаки. Найгарячішими залишаються Покровський і Сіверський напрямки.
Докладніше про те, що відбувається на тлі "великоднього перемир’я" і як на це реагують в Україні та на Заході - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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