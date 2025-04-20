UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Били по людях. Росіяни атакували колону авто під час евакуації під Костянтинівкою (відео)

Фото: росіяни атакували колону авто під час евакуації під Костянтинівкою (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія атакувала колону автівок з людьми, які евакуювались з одного з сіл під Костянтинівкою. Окупанти прицільно били саме по людях, є постраждалі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, війська РФ атакували FPV-дронами евакуаційне авто Гуманітарної місії "Проліска". 

За словми співробітника місії Євгена Ткачова, він вивозив подружжя жителів села Зоря неподалік від Костянтинівки. За його автівкою рухалися два автомобіля з цивільними жителями, які також зголосилися евакуюватися. 

"Таке от Великоднє "перемир’я", - сказав він.

Відомо, що автівку зі співробітником "Проліски" та двома цивільними спочатку атакував дрон з осколковим боєприпасом, а потім два дрони намагалися уразити людей.

"Поранення отримав Євген Ткачов і цивільна жителька. Вона із чоловіком, у якого стрес, перебуває в лікарні", - зазначає видання.

"Перемир'я" на Великдень

19 квітня глава Кремля Володимир Путін оголосив так зване "припинення вогню" - від 18:00 того ж дня до опівночі 21 квітня.

Попри офіційний указ, російські війська не припинили обстріли: під удар потрапляють як позиції ЗСУ на передовій, так і мирні населені пункти.

Зокрема, російські військові атакували ударним дроном село в Херсонській області. В Станіславі окупанти вбили місцевого жителя.

За словами президента України, вже зранку 20 квітня Росія лише посилила атаки. Найгарячішими залишаються Покровський і Сіверський напрямки.

Докладніше про те, що відбувається на тлі "великоднього перемир’я" і як на це реагують в Україні та на Заході - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонецька областьКонстантиновкаРежим припинення вогнюВійна в Україні