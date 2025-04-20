Били по людям. Россияне атаковали колонну авто во время эвакуации под Константиновкой (видео)

Так, войска РФ атаковали FPV-дронами эвакуационное авто Гуманитарной миссии "Пролиска".

По словам сотрудника миссии Евгения Ткачева, он вывозил супругов жителей села Заря неподалеку от Константиновки. За его машиной двигались два автомобиля с гражданскими жителями, которые также согласились эвакуироваться.

"Такое вот Пасхальное "перемирие", - сказал он.

Известно, что машину с сотрудником "Пролиски" и двумя гражданскими сначала атаковал дрон с осколочным боеприпасом, а затем два дрона пытались поразить людей.

"Ранения получил Евгений Ткачев и гражданская жительница. Она с мужем, у которого стресс, находится в больнице", - отмечает издание.