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Били по людям. Россияне атаковали колонну авто во время эвакуации под Константиновкой (видео)

Фото: россияне атаковали колонну авто во время эвакуации под Константиновкой (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия атаковала колонну автомобилей с людьми, которые эвакуировались из одного из сел под Константиновкой. Оккупанты прицельно били именно по людям, есть пострадавшие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на"Радио Свобода".

Так, войска РФ атаковали FPV-дронами эвакуационное авто Гуманитарной миссии "Пролиска".

По словам сотрудника миссии Евгения Ткачева, он вывозил супругов жителей села Заря неподалеку от Константиновки. За его машиной двигались два автомобиля с гражданскими жителями, которые также согласились эвакуироваться.

"Такое вот Пасхальное "перемирие", - сказал он.

Известно, что машину с сотрудником "Пролиски" и двумя гражданскими сначала атаковал дрон с осколочным боеприпасом, а затем два дрона пытались поразить людей.

"Ранения получил Евгений Ткачев и гражданская жительница. Она с мужем, у которого стресс, находится в больнице", - отмечает издание.

"Перемирие" на Пасху

19 апреля глава Кремля Владимир Путин объявил так называемое "прекращение огня" - с 18:00 того же дня до полуночи 21 апреля.

Несмотря на официальный указ, российские войска не прекратили обстрелы: под удар попадают как позиции ВСУ на передовой, так и мирные населенные пункты.

В частности, российские военные атаковали ударным дроном село в Херсонской области. В Станиславе оккупанты убили местного жителя.

По словам президента Украины, уже утром 20 апреля Россия только усилила атаки. Самыми горячими остаются Покровское и Северское направления.

Подробнее о том, что происходит на фоне пасхального "перемирия" и как на это реагируют в Украине и на Западе - читайте в материале РБК-Украина.

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