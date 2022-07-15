Били с крымского мыса: ВСУ рассказали подробности ракетных ударов по Виннице

Удары по Виннице в четверг наносил малый ракетный корабль РФ. Всего было выпущено три ракеты типа "Калибр".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Ракетную атаку оккупанты совершили возле мыса Фиолент во временно оккупированном Крыму.

"Противник продолжает ведение оборонных действий, а также применяет ракетные и авиационные удары. Малым ракетным кораблем из района мыса Фиолент был осуществлен пуск трех ракет типа «Калибр», попавших по Виннице", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за нарастания шторма корабельная группировка вражеского флота снова изменила состав: в готовности к ракетным ударам находятся три ракетных корабля с 24 ракетами на борту, также привлечены два больших десантных корабля.

Как известно, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. Всего в городе зафиксировали три прилета, враг попал в офисное здание, также пострадали и жилые дома.

Ранее Воздушные силы Украины сообщили, удары были нанесены с подлодки в Черном море.

Все, что известно об атаке на Винницу, читайте в материале РБК-Украина.