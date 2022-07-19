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Били из авиации и артиллерии. Полиция показала последствия обстрелов Донецкой области

Фото: оккупационные войска 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Руслан Гаращенко

За сутки российский оккупационные войска 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Враг бил по жилым кварталам из авиации, артиллерий и РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Нацполиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов Донецкой области 18 июля погиб мирный житель Авдеевки, еще двое получили ранения.

Как известно, противник продолжает пытаться продвинуться на Донецком и Славянском направлениях.

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