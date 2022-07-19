Били з авіації та артилерії. Поліція показала наслідки обстрілів Донецької області

За добу російські окупаційні війська 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Ворог бив по житлових кварталах з авіації, артилерії та РСЗВ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Нацполіції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу Донецької області 18 липня загинув мирний житель Авдіївки, ще двоє отримали поранення.
Як відомо, противник продовжує намагатися просунутися на Донецькому і Слов'янському напрямках.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.