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Били з авіації та артилерії. Поліція показала наслідки обстрілів Донецької області

Фото: окупаційні війська 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Руслан Гаращенко

За добу російські окупаційні війська 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Ворог бив по житлових кварталах з авіації, артилерії та РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Нацполіції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу Донецької області 18 липня загинув мирний житель Авдіївки, ще двоє отримали поранення.

Як відомо, противник продовжує намагатися просунутися на Донецькому і Слов'янському напрямках.

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