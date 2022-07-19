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Били з авіації та артилерії. Поліція показала наслідки обстрілів Донецької області

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Донецьк, Вівторок 19 липня 2022 11:30
Били з авіації та артилерії. Поліція показала наслідки обстрілів Донецької області Фото: окупаційні війська 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Руслан Гаращенко

За добу російські окупаційні війська 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Ворог бив по житлових кварталах з авіації, артилерії та РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Нацполіції.

"Ворог вдарив по містах Бахмут, Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Селидове, смт Нью-Йорк, селах Іванівське, Покровське. Руйнувань зазнали 22 цивільних об'єктів: 15 приватних будинків, два заводи, молочна ферма, технікум", - йдеться в повідомленні.

За фактом масованих обстрілів поліцією і СБУ порушено кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу Донецької області 18 липня загинув мирний житель Авдіївки, ще двоє отримали поранення.

Як відомо, противник продовжує намагатися просунутися на Донецькому і Слов'янському напрямках.

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