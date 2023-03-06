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У Білгородській області РФ пролунали вибухи. Влада заявила про роботу ППО

Фото: у Білгородській області РФ пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Новому Осколі Білгородської області сьогодні вранці, 6 березня, було чути вибухи. Влада заявила про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram губернатора Білгородської області РФ В'ячеслава Гладкова.

Керівник регіону заявив, що біля Нового Осколу нібито спрацювала система ППО. У соцмережах поширюються фото та відео із задимленням.

"Збито 3 ракети. Наслідки на землі уточнюються. Вже відомо про одного потерпілого, чоловіка з осколковими пораненнями руки. Бригада швидкої допомоги вже виїхала на місце. Також є пошкодження від уламків кількох фасадів і лінії електропередачі в кількох селах Новооскольського округу", - заявив він. .

Раніше ми писали, що у Білгородській області безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу "Транснефть-Дружба". Інцидент трапився 3 березня.

Також повідомлялося, що у Білгородській області Росії розшукують озброєного мобілізованого, він втік з військової частини з автоматом.

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