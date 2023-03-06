В Белгородской области РФ прозвучали взрывы. Власти заявили о работе ПВО
В Новом Осколе Белгородской области сегодня утром, 6 марта, были слышны взрывы. Власти заявили о работе ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова.
Руководитель региона заявил, что в около Нового Оскола якобы сработала система ПВО. В соцсетях распространяются фото и видео с задымлением.
"Сбито 3 ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место. Также есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа", - заявил он.
Ранее мы писали, что в Белгородской области беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба". Инцидент случился 3 марта.
Также сообщалось, что в Белгородской области России разыскивают вооруженного мобилизованного, он сбежал из воинской части с автоматом.
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