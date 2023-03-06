ua ru
Пн, 06 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Белгородской области РФ прозвучали взрывы. Власти заявили о работе ПВО

Новина українською →
Москва, Понедельник 06 марта 2023 07:16
В Белгородской области РФ прозвучали взрывы. Власти заявили о работе ПВО Фото: в Белгородской области РФ прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Новом Осколе Белгородской области сегодня утром, 6 марта, были слышны взрывы. Власти заявили о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова.

Руководитель региона заявил, что в около Нового Оскола якобы сработала система ПВО. В соцсетях распространяются фото и видео с задымлением.

"Сбито 3 ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место. Также есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа", - заявил он.

Ранее мы писали, что в Белгородской области беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба". Инцидент случился 3 марта.

Также сообщалось, что в Белгородской области России разыскивают вооруженного мобилизованного, он сбежал из воинской части с автоматом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Взрыв ПВО Вторжение России в Украину
NEWS
Украина держит оборону в Бахмуте, возможность снабжения сохраняется, - Череватый
Украина держит оборону в Бахмуте, возможность снабжения сохраняется, - Череватый
DAILY
Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров