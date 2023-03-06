В Белгородской области РФ прозвучали взрывы. Власти заявили о работе ПВО

В Новом Осколе Белгородской области сегодня утром, 6 марта, были слышны взрывы. Власти заявили о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова.

Руководитель региона заявил, что в около Нового Оскола якобы сработала система ПВО. В соцсетях распространяются фото и видео с задымлением.

"Сбито 3 ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место. Также есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа", - заявил он.