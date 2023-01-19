UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Білгородській області повідомляють про "прильоти": є руйнування

Фото: у Білгородській області повідомляють про "прильоти" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Білгородській області РФ повідомляють про "прильоти" у Валуйському міському окрузі. Внаслідок нібито обстрілу постраждали будівлі у селі Довге.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова.

"У Валуйському міському окрузі під обстріл потрапило село Довге. Постраждалих немає. Снарядом зруйновано кімнату та господарську споруду в приватному домоволодінні, в якому ніхто не проживав", - написав він.

Фото: наслідки нібито зріс Білгородської області (t.me/vvgladkov)

Нагадаємо, вчора в Білгородській області знову повідомили про обстріл одного із сіл Валуйського міського округу. Внаслідок вибуху є постраждалий.

Також 17 січня повідомлялося, що у російському Білгороді прогриміли вибухи. Місцева влада заявила про роботу системи ППО над містом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціявибухиВійна в Україні