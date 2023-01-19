У Білгородській області повідомляють про "прильоти": є руйнування

У Білгородській області РФ повідомляють про "прильоти" у Валуйському міському окрузі. Внаслідок нібито обстрілу постраждали будівлі у селі Довге.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова.
"У Валуйському міському окрузі під обстріл потрапило село Довге. Постраждалих немає. Снарядом зруйновано кімнату та господарську споруду в приватному домоволодінні, в якому ніхто не проживав", - написав він.
Фото: наслідки нібито зріс Білгородської області (t.me/vvgladkov)
Нагадаємо, вчора в Білгородській області знову повідомили про обстріл одного із сіл Валуйського міського округу. Внаслідок вибуху є постраждалий.
Також 17 січня повідомлялося, що у російському Білгороді прогриміли вибухи. Місцева влада заявила про роботу системи ППО над містом.
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