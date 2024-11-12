У Білгородській області дрони атакували нафтобазу: виникла пожежа

Нагадаємо, що в ніч на 10 листопада в російському місті Брянськ пролунали вибухи, а також велася робота ППО через водушну атаку. Після цього в районі міста сталися пожежі. Під удар БпЛА могла потрапити військова частина.

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