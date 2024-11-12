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У Білгородській області дрони атакували нафтобазу: виникла пожежа

Фото: МНС Росії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Білгородській області в ніч на 12 листопада невідомі дрони атакували нафтобазу. Внаслідок події виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Пабліки, посилаючись на губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, пишуть, що інцидент стався на території Старооскольського міського округу. Там нібито дрони Збройних сил України атакували нафтобазу. За підсумком виникла пожежа, яку "оперативно загасили".

"Внаслідок вибуху один із резервуарів спалахнув. На місці працювали десять пожежних розрахунків, які оперативно ліквідували спалах. Постраждалих немає", - написав Гладков о 01:57.

Нагадаємо, що в ніч на 10 листопада в російському місті Брянськ пролунали вибухи, а також велася робота ППО через водушну атаку. Після цього в районі міста сталися пожежі. Під удар БпЛА могла потрапити військова частина.

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Російська ФедераціяБєлгородська область