У Білгороді працівників заводів активно вербують до ПВК "Вагнера", - Генштаб

Так, за домовленістю з керівництвом Оскільського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку залучатимуть до військових зборів на базі "Вагнера" строком на 30 днів зі збереженням заробітної плати.

Збори планують проводити партіями по 25% працівників зазначеної категорії комбінату. По завершенню - учасникам буде запропоновано підписати контракт з "ПВК".

У зв'язку зі значними втратами особового складу та недостатньою кількістю персоналу в підрозділах окупантів на тимчасово окупованих територіях Луганської області наказом так званого міністерства охорони здоров'я працівників медичних установ регіону зобов'язали стати на військовий облік для подальшого доукомплектування вакантних посад.

Минулої доби Збройні сили відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське та Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Опитне, Першотравневе, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.