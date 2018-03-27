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Билеты на матчи 1/4 финала ЛЧ между "Ювентусом" и "Реалом" раскупили моментально

НовостиСпорт    27.03.2018 - 13:35
Фото: Роналду и Марио Манджукич в прошлогоднем финале ЛЧ (uefa.com)
Фото: Роналду и Марио Манджукич в прошлогоднем финале ЛЧ (uefa.com)

На поединках ожидается аншлаг

Мадридский "Реал" продал все билеты на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса". Об этом сообщает Marca.

После старта продаж все билеты были проданы всего за восемь минут. Стадион "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде вмещает 80 тысяч зрителей. Во встрече, которая состоится 11 апреля, 76 тысяч болельщиков будут поддерживать мадридцев, а около 4 тысяч - туринскую команду.

Отметим, что все билеты на первую игру, которая состоится 3 апреля в Италии, также уже проданы. Спустя несколько часов после начала продажи все были раскуплены. Вместимость "Альянц Стэдиум" составляет 41 507, а рекорд его посещаемости - 41 470.

Напомним, вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон стал лидером среди итальянцев по количеству матчей в Лиге чемпионов.

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Теги публикации: Реал, Ювентус, билеты, Лига Чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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