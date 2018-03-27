Квитки на матчі 1/4 фіналу ЛЧ між "Ювентусом" і "Реалом" розкупили моментально

На поєдинках очікується аншлаг

Мадридський "Реал" продав усі квитки на матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти туринського "Ювентуса". Про це повідомляє Marca.

Після старту продажів всі квитки були продані всього за вісім хвилин. Стадіон "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді вміщує 80 тисяч глядачів. У зустрічі, яка відбудеться 11 квітня, 76 тисяч уболівальників підтримуватимуть мадридців, а близько 4 тисяч - Туринську команду.

Зазначимо, що всі квитки на першу гру, яка відбудеться 3 квітня в Італії, також вже продані. За кілька годин після початку продажу все було розкуплено. Місткість "Альянц Стедіум" становить 41 507, а рекорд його відвідуваності - 41 470.

Нагадаємо, воротар "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон став лідером серед італійців за кількістю матчів у Лізі чемпіонів.