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Квитки на матчі 1/4 фіналу ЛЧ між "Ювентусом" і "Реалом" розкупили моментально

НовиниСпорт    27.03.2018 - 13:35
Фото: Роналду і Маріо Манджукич у торішньому фіналі ЛЧ (uefa.com)
Фото: Роналду і Маріо Манджукич у торішньому фіналі ЛЧ (uefa.com)

На поєдинках очікується аншлаг

Мадридський "Реал" продав усі квитки на матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти туринського "Ювентуса". Про це повідомляє Marca.

Після старту продажів всі квитки були продані всього за вісім хвилин. Стадіон "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді вміщує 80 тисяч глядачів. У зустрічі, яка відбудеться 11 квітня, 76 тисяч уболівальників підтримуватимуть мадридців, а близько 4 тисяч - Туринську команду.

Зазначимо, що всі квитки на першу гру, яка відбудеться 3 квітня в Італії, також вже продані. За кілька годин після початку продажу все було розкуплено. Місткість "Альянц Стедіум" становить 41 507, а рекорд його відвідуваності - 41 470.

Нагадаємо, воротар "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон став лідером серед італійців за кількістю матчів у Лізі чемпіонів.

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Теги публікації: Реал, Ювентус, билеты, Ліга чемпіонів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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