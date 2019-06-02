ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Билецкий призвал украинских националистов объединиться

Новости » Выборы 2019    02.06.2019 - 16:00
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
Фото: Андрей Билецкий (из открытых источников)

"Нацкорпус" инициировал объединение украинских националистов

Лидер политической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий обратился к украинским националистам с призывом объединить усилия накануне досрочных парламентских выборов. Об этом политик написал в своем блоге 2 июня.

По мнению Билецкого, только объединившись, украинские националисты и патриоты смогут предотвратить капитуляцию Украины в войне с Россией и защитить государственные интересы.

"Новая конфигурация власти с высокой вероятностью будет готова к капитуляции перед Россией и к сдаче национальных интересов. Национальные интересы не будут отстаивать ни откровенные враги, которых в Верховную раду идет немало, ни якобы проукраинские силы, которые мародерили последние 5 лет. Поэтому "Национальный корпус" инициирует объединение патриотов, националистов и ветеранов в единый фронт", – заявил Билецкий.

Политик также отметил, что на сегодня большинство существующих в Украине националистических партий не пользуются высокой поддержкой и доверием избирателей, поскольку раздроблены на мелкие группы и не могут противостоять "антирекламе" со стороны представителей действующей власти.

"Пока мы все воевали, волонтерили и занимались общественным активизмом, власть начали захватывать те, чей интерес – высасывать остатки ресурсов из государства. Вместе с Россией они вкладывали большие деньги, чтобы исключить всех нас как фактор украинской политики и чтобы дискредитировать внутри страны и за рубежом. Ни один из старых брендов не набирает более 2,5% на этих выборах, потому объединяться должны не бренды, а люди, за чьими плечами реальные дела", – отметил лидер "Нацкорпуса".

Ранее "Нацкорпус" заявил о своей готовности участвовать в досрочных парламентских выборах. По словам представителей политической силы, лидером которой является действующий народный депутат и экс-командир добровольческого полка "Азов", целью участия в выборах является обновление украинской политической элиты и системы в целом ради создания государства национального единства и социальной справедливости.

Билецкий раскритиковал Зеленского за указ о гражданстве Саакашвили Конец монополии: как новый Европарламент повлияет на отношения Украины и ЕС
Новости Украины Порошенко Зеленский националистыАндрей БилецкийНацкорпусвыборы 2019
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь