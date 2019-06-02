Білецький закликав українських націоналістів об'єднатися

Фото: Андрій Білецький (з відкритих джерел)

"Нацкорпус" ініціював об'єднання українських націоналістів

Лідер політичної партії "Національний корпус" Андрій Білецький звернувся до українських націоналістів із закликом об'єднати зусилля напередодні дострокових парламентських виборів. Про це політик написав у своєму блозі 2 червня.

На думку Білецького, тільки об'єднавшись, українські націоналісти і патріоти зможуть запобігти капітуляції України у війні з Росією та захистити державні інтереси.

"Нова конфігурація влади з високою ймовірністю буде готова до капітуляції перед Росією і до здачі національних інтересів. Національні інтереси не будуть відстоювати ні відверті вороги, яких у Верховну раду йде чимало, ні нібито проукраїнські сили, які мародерили останні 5 років. Тому "Національний корпус" ініціює об'єднання патріотів, націоналістів і ветеранів в єдиний фронт", – заявив Білецький.

Політик також зазначив, що на сьогодні більшість існуючих в Україні націоналістичних партій не користуються високою підтримкою і довірою виборців, оскільки роздроблені на дрібні групи і не можуть протистояти "антирекламі" з боку представників чинної влади.

"Поки ми всі воювали, волонтерили і займалися громадським активізмом, владу почали захоплювати ті, чий інтерес – висмоктувати залишки ресурсів держави. Разом з Росією вони вкладали великі гроші, щоб виключити всіх нас як фактор української політики і щоб дискредитувати всередині країни та за кордоном. Ні один із старих брендів не набирає більше 2,5% на цих виборах, тому повинні об'єднуватися не бренди, а люди, за чиїми плечима реальні справи", – зазначив лідер "Нацкорпусу".

Раніше "Нацкорпус" заявив про свою готовність брати участь у дострокових парламентських виборах. За словами представників політичної сили, лідером якої є чинний народний депутат і екс-командир добровольчого полку "Азов", метою участі у виборах є оновлення української політичної еліти та системи в цілому задля створення держави національної єдності та соціальної справедливості.