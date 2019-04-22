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Билецкий назвал поражение Порошенко на выборах вполне заслуженным

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 16:22
Билецкий назвал поражение Порошенко на выборах вполне заслуженным
Фото: Андрей Билецкий (РБК-Украина)

А победа Зеленского, по мнению Билецкого, является большим риском для страны

Народный депутат и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий назвал поражение Петра Порошенко на выборах 2019 вполне заслуженным. Об этом он написал в своем блоге.

По мнению политика, поражение Порошенко во втором туре вполне справедливо, а победа Владимира Зеленского – сложное испытание и большой риск для всей Украины.

Билецкий считает, что проигрыш выборов Петром Порошенко является логичной реакцией общества на его действия как президента, которые привели к потере Украиной уникального шанса на восстановление национальной самобытности, который появился у нее после победы Революции достоинства.

"Петр Порошенко слетел. Это не просто объективный факт, это справедливо. Он должен уйти и больше не паразитировать во всех отраслях экономики, на армии, в медиа. Порошенко украл у Украины уникальный исторический момент, когда мы могли заложить прочный фундамент национального государства. Вместо этого страна получила пятилетку фальшивой показухи", – отметил лидер "Национального корпуса".

Политик также подчеркнул, что, несмотря на поражение Порошенко, "Национальный корпус" продолжит пристально следить за политической ситуацией в стране. В частности, Андрей Билецкий подтвердил готовность его политической силы и дальше бороться за справедливое наказание фигурантов коррупционного скандала в "Укроборонпроме".

"Наша задача – не допустить договорняка вчерашних с сегодняшними. Лакмусом будет дело Свинарчуков. Объективно дело Свинарчуков – это дело Порошенко. Одного дракона мы добили, но на его месте не должен появиться другой", – написал народный депутат.

 

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