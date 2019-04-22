Білецький назвав поразку Порошенка на виборах цілком заслуженою

Фото: Андрій Білецький (РБК-Україна)

А перемога Зеленського, на думку Білецького, є великим ризиком для країни

Народний депутат і лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький назвав поразку Петра Порошенка на виборах 2019 цілком заслуженою. Про це він написав у своєму блозі.

На думку політика, поразка Порошенка у другому турі цілком справедлива, а перемога Володимира Зеленського – складне випробування і великий ризик для всієї України.

Білецький вважає, що програш виборів Петром Порошенком є логічною реакцією суспільства на його дії як президента, які призвели до втрати Україною унікального шансу на відновлення національної самобутності, який з'явився у неї після перемоги Революції гідності.

"Петро Порошенко злетів. Це не просто об'єктивний факт, це справедливо. Він повинен піти і більше не паразитувати в усіх галузях економіки, на армії, в медіа. Порошенко вкрав у України унікальний історичний момент, коли ми могли закласти міцний фундамент національної держави. Замість цього країна отримала п'ятирічку фальшивої показухи", – зазначив лідер "Національного корпусу".

Політик також підкреслив, що, незважаючи на поразку Порошенка, "Національний корпус" продовжить пильно стежити за політичною ситуацією в країні. Зокрема, Андрій Білецький підтвердив готовність його політичної сили і далі боротися за справедливе покарання фігурантів корупційного скандалу в "Укроборонпромі".

"Наше завдання – не допустити договорняка вчорашніх з сьогоднішніми. Лакмусом буде справа Свинарчуків. Об'єктивно справа Свинарчуків – це справа Порошенка. Одного дракона ми добили, але на його місці не повинен з'явитися інший", – написав народний депутат.