Билецкий: борьба с внутренним врагом - ключевой вопрос существования страны

"Экономика пропитана прямыми агентами России. Мы позволяем россиянам зарабатывать на Украине. Взять хотя бы трубу (часть нефтепровода "Самара - Западное направление", - ред.). Не в том суть, что у Украины украли 1200 км трубы, не только в том, что на ней зарабатывает Медведчук. Они продают здесь контрабандный российский дизель - этим мы ослабляем экономику собственной страны, обогащая таким образом и россиян, и их пятую колонну", - сказал он.

В аналогичной ситуации, отметил лидер Нацкорпуса, находится информационное поле Украины.

"Даже без этих трех каналов (112, ZIK и NewsOne, - ред.), ситуация все равно катастрофическая, потому что остается "Интер" с его пророссийским нарративом, телеканал "Наш". Есть огромная сеть от ботов до маленьких сайтов в украинском интернет-поле - абсолютно пророссийских", - добавил он.

Значительную роль представители пятой колонны играют и в политической сфере, убежден Белецкий.

"В парламенте находится 44 депутаты от ОПЗЖ, в огромном количестве областей они составляют 20-25 % городских и областных советов, в некоторых - больше половины", - отметил политик.

Белецкий пояснил, что законопроект о коллаборантах, который был инициирован Нацкорпусом, и уже зарегистрирован в Верховной раде, вводит статью о коллаборационизме в Уголовный кодекс Украины.

"Закон дает возможность бороться не только с персоналиями, но и их структурами, которые выполняют роль инструментов гибридной войны против Украины. Я уверяю, что то, что делалось на ZIK, 112, NewsOne, Страна.юа, - гарантированно подпадает под статью о коллаборационизме", - подчеркнул Билецкий.

Он также выразил убеждение в том, что в случае принятия закон будет важным инструментом в борьбе с пятой колонной внутри страны.