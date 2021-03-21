Билецкий: борьба с внутренним врагом - ключевой вопрос существования страны

Борьба с российской агрессией на фронте не будет иметь успеха, если вся страна переполнена прямыми агентами Кремля.
Об этом заявил лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий в программе "DROZDOV".
"Экономика пропитана прямыми агентами России. Мы позволяем россиянам зарабатывать на Украине. Взять хотя бы трубу (часть нефтепровода "Самара - Западное направление", - ред.). Не в том суть, что у Украины украли 1200 км трубы, не только в том, что на ней зарабатывает Медведчук. Они продают здесь контрабандный российский дизель - этим мы ослабляем экономику собственной страны, обогащая таким образом и россиян, и их пятую колонну", - сказал он.
В аналогичной ситуации, отметил лидер Нацкорпуса, находится информационное поле Украины.
"Даже без этих трех каналов (112, ZIK и NewsOne, - ред.), ситуация все равно катастрофическая, потому что остается "Интер" с его пророссийским нарративом, телеканал "Наш". Есть огромная сеть от ботов до маленьких сайтов в украинском интернет-поле - абсолютно пророссийских", - добавил он.
Значительную роль представители пятой колонны играют и в политической сфере, убежден Белецкий.
"В парламенте находится 44 депутаты от ОПЗЖ, в огромном количестве областей они составляют 20-25 % городских и областных советов, в некоторых - больше половины", - отметил политик.
Белецкий пояснил, что законопроект о коллаборантах, который был инициирован Нацкорпусом, и уже зарегистрирован в Верховной раде, вводит статью о коллаборационизме в Уголовный кодекс Украины.
"Закон дает возможность бороться не только с персоналиями, но и их структурами, которые выполняют роль инструментов гибридной войны против Украины. Я уверяю, что то, что делалось на ZIK, 112, NewsOne, Страна.юа, - гарантированно подпадает под статью о коллаборационизме", - подчеркнул Билецкий.
Он также выразил убеждение в том, что в случае принятия закон будет важным инструментом в борьбе с пятой колонной внутри страны.
Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против нардепа Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука, и трех его телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.
После этого в Верховный суд поступил ряд исков относительно обжалования указа Зеленского о введении санкций против каналов. Первый иск суд получил 4 февраля.