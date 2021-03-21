Білецький: боротьба із внутрішнім ворогом - ключове питання існування країни

"Економіка просякнута прямими агентами Росії. Ми дозволяємо росіянам заробляти на Україні. Взяти хоча б трубу (частина нафтопроводу "Самара - Західний напрямок", - ред.). Не в тому сіль, що в України вкрали 1200 км труби, не тільки в тому, що на ній заробляє Медведчук. Вони продають тут контрабандний російський дизель - цим ми послаблюємо економіку власної країни, збагачуючи таким чином і росіян, і їхню п’яту колону", - сказав він.

В аналогічній ситуації, зазначив лідер Нацкорпусу, перебуває інформаційне поле України.

"Навіть без цих трьох каналів (112, ZIK та NewsOne, - ред.), ситуація все рівно катастрофічна, тому що залишається "Інтер" з його проросійським наративом, телеканал "Наш". Є величезна мережа від ботів до маленьких сайтів в українському інтернет-полі - абсолютно проросійських", - додав він.

Значну роль представники п’ятої колони відіграють і в політичній сфері, переконаний Білецький.

"В парламенті перебуває 44 депутати від ОПЗЖ, у величезній кількості областей вони складають 20-25 % міських і обласних рад, в деяких - більше половини", - зауважив політик.

Білецький пояснив, що законопроект про колаборантів, що був ініційований Нацкорпусом, і вже зареєстрований у Верховній раді, вводить статтю про колабораціонізм в Кримінальний кодекс України.

"Закон дає можливість боротись не тільки з персоналіями, але й їхніми структурами, що виконують роль інструментів гібридної війни проти України. Я запевняю, що те, що робилося на ZIK, 112, NewsOne, Страна.юа, - гарантовано підпадає під статтю про колабораціонізм", - наголосив Білецький.

Він також висловив переконання у тому, що в разі ухвалення закон буде важливим інструментом у боротьбі з п’ятою колоною всередині країни.