Білецький: боротьба із внутрішнім ворогом - ключове питання існування країни

Боротьба з російською агресією на фронті не матиме успіху, якщо вся країна переповнена прямими агентами Кремля.
Про це заявив лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький у програмі "DROZDOV".
"Економіка просякнута прямими агентами Росії. Ми дозволяємо росіянам заробляти на Україні. Взяти хоча б трубу (частина нафтопроводу "Самара - Західний напрямок", - ред.). Не в тому сіль, що в України вкрали 1200 км труби, не тільки в тому, що на ній заробляє Медведчук. Вони продають тут контрабандний російський дизель - цим ми послаблюємо економіку власної країни, збагачуючи таким чином і росіян, і їхню п’яту колону", - сказав він.
В аналогічній ситуації, зазначив лідер Нацкорпусу, перебуває інформаційне поле України.
"Навіть без цих трьох каналів (112, ZIK та NewsOne, - ред.), ситуація все рівно катастрофічна, тому що залишається "Інтер" з його проросійським наративом, телеканал "Наш". Є величезна мережа від ботів до маленьких сайтів в українському інтернет-полі - абсолютно проросійських", - додав він.
Значну роль представники п’ятої колони відіграють і в політичній сфері, переконаний Білецький.
"В парламенті перебуває 44 депутати від ОПЗЖ, у величезній кількості областей вони складають 20-25 % міських і обласних рад, в деяких - більше половини", - зауважив політик.
Білецький пояснив, що законопроект про колаборантів, що був ініційований Нацкорпусом, і вже зареєстрований у Верховній раді, вводить статтю про колабораціонізм в Кримінальний кодекс України.
"Закон дає можливість боротись не тільки з персоналіями, але й їхніми структурами, що виконують роль інструментів гібридної війни проти України. Я запевняю, що те, що робилося на ZIK, 112, NewsOne, Страна.юа, - гарантовано підпадає під статтю про колабораціонізм", - наголосив Білецький.
Він також висловив переконання у тому, що в разі ухвалення закон буде важливим інструментом у боротьбі з п’ятою колоною всередині країни.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів санкції проти нардепа Тараса Козака, який є соратником Віктора Медведчука, та трьох його телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne.
Після цього до Верховного суду надійшла низка позовів щодо оскарження указу Зеленського про введення санкцій проти каналів. Перший позов суд отримав 4 лютого.