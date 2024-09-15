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Bild написал о якобы готовности Украины к заморозке войны. ОП говорит - это фейк

Украина, Воскресенье 15 сентября 2024 13:26
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Bild написал о якобы готовности Украины к заморозке войны. ОП говорит - это фейк Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталия Гурковская

Bild написал о якобы готовности Украины к "заморозке" войны. Но эта информация не соответствует действительности.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

"Bild распространил фейк. План победы Bild не видел, и из тех нескольких людей, которые на сегодняшний день вовлечены президентом в подготовку плана победы, никто с Bild не говорил", - сказал он.

По словам Литвина, "Минск-3" или любой другой никто россиянам не подарит, потому что Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власть Украины об этом говорят.

"И для нас важно, чтобы Соединенные Штаты поддержали именно план победы Украины, а не капитуляции или заморозки. План победы будет представлен сначала именно США, потому что они способны обеспечить реализацию его наполнения", - добавил он.

Реакция МИД Украины

В МИД также отвергли любую "готовность" Украины к "заморозке" боевых действий или "прекращению" огня.

"Нет, Украина не планирует соглашаться на какую-либо заморозку войны. Источник, который это сообщил, не знает план президента Украины Владимира Зеленского. Те элементы, которые президент представит в США, несомненно усилят, а не ослабят Украину и ее воинов", - написал в соцсетях спикер МИД Георгий Тихий.

О чем написало Bild

Издание Bild написало, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие недели отправится в США и представит свой план победы президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

По данным журналистов, в плане Зеленского якобы фигурирует "готовность" Украины принять "локальное прекращение огня на определенных участках фронта" - и, таким образом, якобы временно "заморозить" ситуацию.

Что известно о плане победы

Около двух недель назад президент Владимир Зеленский анонсировал план победы в войне. Известно, что план победы Украины в войне представят сначала президенту США Джо Байдену, а потом уже другим партнерам.

Это связано с те, что каждый пункт плана так или иначе будет завязан на помощи США. По словам Зеленского, план победы будет "откровенным" и "понятным". Кроме того, он не будет содержать в себе много пунктов.

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