Big Data в маркетингу стають ключовим інструментом формування продуктів, - експерт

Технології аналізу великих даних (Big Data) дедалі частіше застосовуються у маркетингу для прогнозування потреб клієнтів, персоналізації пропозицій та вдосконалення продуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Casino.ua Олександра Бабенка.

"Big Data дозволяють нам не лише створювати більш точні прогнози для маркетингових кампаній, а й отримувати цінну інформацію для покращення нашої платформи. Це допомагає нам реагувати на потреби користувачів швидше й ефективніше, а також створювати нові пропозиції, що відповідають їхнім вимогам", - зазначив він.

За словами Бабенка, компанії аналізують дані з мобільних застосунків, інтернет-платформ та інших джерел, що дає змогу своєчасно реагувати на зміни поведінки споживачів і адаптувати стратегії до умов ринку.

Як зазначають у компанії, використання Big Data не лише вдосконалює існуючі продукти, але й формує нові тенденції, забезпечуючи бізнесу конкурентоспроможність у динамічному середовищі.