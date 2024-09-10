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Бідний назвав основні проблеми українського спорту

Київ, Вівторок 10 вересня 2024 18:24
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Бідний назвав основні проблеми українського спорту Фото: Матвій Бідний запланував реформи в спортивній галузі (facebook.com/minmolodsport)
Автор: Антон Федорців

Три великі групи труднощів заважають подальшому прогресу вітчизняної спортивної сфери.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава Міністерства молоді і спорту України Матвій Бідний.

Профільний міністр окреслив коло найбільших проблем українського спорту. Зокрема, до них належать відсутність якісного кадрового резерву в низці видів, недостатня наукова-методична складова підготовки збірних і відсутність оперативного доступу до правдивої інформації.

"По-перше, ми бачимо проблему відсутності якісного резерву в багатьох видах спорту, деякі види спорту просто "вимирають", в інших конкуренція до складу національної збірної настільки невелика, що навіть про якісну змагальну діяльність всередині країни мови, як правило, не йдеться", – розповів Бідний.

Другою великою проблемою він назвав як мінімум недостатній рівень науково-методичної роботи в збірних. За словами міністра, Україна втратила багато часу в цій царині в порівнянні з провідними спортивними державами. Бідний прагне сформувати замкнений цикл, де профільні навчальні заклади, науково-дослідницькі центри та бази олімпійської підготовки працюватимуть спільно.

Оперативний доступ до достовірної інформації – третя проблема галузі. Очільник Мінмолодьспорту пов'язав її з подібними труднощами всієї системи державного управління. Виходом же вважає повну цифровізацію, що "забезпечить релевантні дані, якісну статистику для прийняття ефективних управлінських рішень та можливості їх швидкого коригування".

"Зрозуміло, що все це – системні зміни, які дадуть результат переважно в довготривалій перспективі. Але якщо не зволікати, я впевнений, ми зможемо побачити перші результати вже в Лос-Анджелесі в 2028-му", – резюмував Бідний.

До слова, раніше підбили остаточні підсумки змагань на Паралімпіаді-2024.

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Матвій Бідний Міністерство молоді та спорту
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